Mohammed Nasser Mohammed Azar a tué 28 personnes et blessé 70 autres à l'église évangélique de Zion à Batticaloa. Quelques heures avant de se faire exploser, l'homme de 34 ans s'était rendu à la mosquée au lever du soleil, comme le montrent les images révélées par Sky News.





Vers 9h30, alors que les premières bombes ont déjà explosé, on le voit ensuite repartir en direction de l'église équipé d'un grand sac à dos, plus que probablement rempli d'explosifs, et d'une casquette. L'homme communique aussi via son smartphone. Il se fera sauter quelques minutes plus tard.