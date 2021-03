Ce dimanche 28 février, un drame a été évité à Hanoï au Vietnam. Dans une vidéo partagée par plusieurs médias locaux, on voit une enfant passer par dessus le balcon d'un appartement. On la voit ensuite suspendue dans le vide alors qu'on entend les cris des voisins qui assistent à cette scène. Alerté par les cris, Nguyen Ngoc Manh, un livreur de 31 ans qui attendait un client devant un immeuble est sorti de son véhicule pour connaitre l'origine de ces cris: " J'ai d'abord pensé qu’un bébé s’était fait gronder par ses parents. Mais juste après, j’ai entendu quelqu’un crier au secours. J’ai sorti la tête de mon véhicule, regardé autour, et j’ai vu la fille suspendue à un balcon."

Le livreur s'est alors précipité au bas de l'immeuble avant d'escalader un toit métallique pour rejoindre le premier étage de l'immeuble de la fillette. Il s'est alors positionné en dessous du balcon si la fillette lâchait prise.

Lorsque l'enfant est tombé, sous les cris des voisins, le livreur était prêt à réceptionner l'enfant. Mais sur le toit métallique, Nguyen Ngoc Manh peine à garder son équilibre et glisse au moment de rattraper la fillette: "J'ai eu le réflexe de tendre mes bras au maximum et heureusement j'ai pu la récupérer. Mais nous avons ensuite glissé et sommes tombés sur le toit en métal."

Fort heureusement, Nguyen Ngoc Manh a réussi à récupérer la fillette. Il avoue cependant avoir eu très peur, lorsqu'il a vu du sang couler de la bouche de l'enfant.

Au final la fillette de 3 ans s'en tire avec une jambe et un bras cassés, le livreur lui souffre d'une petite entorse.