Ce sont de nouvelles images désolantes qui ont été diffusées ce dimanche sur Twitter par une association LGBT. Elle montre l'agression d'un jeune homme par plusieurs individus.

Des informations ont été depuis dévoilées par les médias français. La scène s'est déroulée dans un quartier sensible de Montgeron, dans le département de l'Essonne, le 30 septembre dernier.

D'après BFMTV, ce jour-là, une habitante a appelé la police pour signaler une violente bagarre. Mais une fois sur place, les forces de l'ordre ne trouveront personne. La raison est simple: comme on peut le voir sur les images, la malheureuse victime a été secourue par quatre personnes, dont deux femmes, qui se sont interposées.

Mais avec la diffusion des images sur la toile, l'affaire fait grand bruit et ce lundi, on apprend qu'une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry pour "violences en réunion, à raison de l'orientation sexuelle et par des personnes se dissimulant le visage".

Une agression homophobe

Quant au caractère de l'agression, il est confirmé qu'elle est bien d'origine homophobe après l'audition de la victime. Des insultes homophobes sont d'ailleurs audibles sur la vidéo. Le jeune homme confirmera qu'une meute d'individus lui a crié "pédé!" tout en le frappant.

La victime, un jeune homme de 17 ans d'origine marocaine, était jusque-là inconnu des services de police. Selon Le Figaro, il s'agit d'un jeune résidant à Grigny qui était en foyer à Crosnes, toujours dans le département de l'Essonne.

La maire de la ville Sylvie Carillon a dénoncé sur Twitter une "agression d’une violence inhumaine".