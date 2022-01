En cause, une photo du rappeur marseillais Soprano qu'elle avait ajouté sur la frise évolutive de l'Homme. Elle a fait cela dans le but d'"intéresser les collégiens", d'après ses dires, relayés par AFP.

Sauf que cette photo, collée à côté de têtes de singes, a suscité la colère de nombreuses personnes. Notamment le père d'un élève qui a rendu cette maladresse publique en la publiant sur Facebook, relaye Le Parisien. Des parents d'élèves avaient jugé la comparaison raciste.

Quelques semaines plus tard, l'enseignante a reçu de nombreuses menaces de mort via les réseaux sociaux. Au point que la protection civile a été adressée à cette professeure âgée de 35 ans. Il lui a même été demandé de quitter le département.

Ce qu'elle a fait puisqu'elle est désormais remplaçante dans une autre région. “J’ai tout perdu, tout ce que j’ai construit depuis dix ans, cet homme m’a volé ma vie et j’ai eu très peur pour ma vie”, confie-t-elle au média français.

L'enseignante a porté plainte et le père d'élève a été condamné pour harcèlement à six mois de prison ferme et à 13.600 euros de dommages et intérêts.

Sur France 5, Soprano a réagi dans l'émission C à vous. Le rappeur déplore ce qu'il s'est passé. “C’est une histoire malheureuse. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte: quand on regarde la photo, la plupart des gens se posent des questions car malheureusement dans la société actuelle, on mélange tout. Cette histoire brise des vies. Dans son interview, elle explique qu’à l'école, beaucoup de jeunes des quartiers ne se reconnaissent pas dans les manuels scolaires etc... Elle n’a pas mis que moi, il y avait Mbappé, Josiane Balasko. Cette photo a malheureusement été sortie de son contexte”, a commenté l'ex-membre de Psy 4 de la rime.