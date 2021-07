En Angleterre, des employés d’un restaurant McDonald’s ont tous démissionné en même temps après un désaccord avec leur patron, indique le site d’information britannique The Mirror.



Les employés ont laissé un mot explicatif: "Tout le monde a démissionné, nous sommes fermés", peut-on lire.

La scène a été filmée et diffusée sur le réseau social TikTok, où elle a été vue plus de deux millions de fois. On peut y apercevoir le restaurant et les cuisines complètement vides, ainsi que le mot laissé par les employés.

De nombreuses personnes ont porté leur soutien aux employés, suite à la publication de cette vidéo.