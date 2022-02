Cet événement a eu lieu le 15 février et s'est étendu à des millions de kilomètres dans l'espace. L'éjection n'était pas dirigée vers la Terre. En réalité, elle s'est éloignée de nous.



Les éruptions solaires se produisent périodiquement à la surface de la photosphère et projettent au travers de la chromosphère des jets de matière ionisée qui se perdent dans la couronne à des centaines de milliers de kilomètres d'altitude. C'est un événement primordial de l'activité du Soleil. La variation du nombre d'éruptions solaires permet de définir un cycle solaire d'une période moyenne de 11,2 ans.



Les images de l'éruption solaire qui a eu lieu le 15 février ont été capturées par le "Full Sun Imager" (FSI) de l'Extreme Ultraviolet Imager (EUI) sur le Solar Orbiter, un satellite d'observation du soleil.

La protubérance observée par le Solar Orbiter est le plus grand événement de ce type jamais capturé dans un seul champ de vision avec un disque solaire, ouvrant de nouvelles possibilités pour observer des événements comme celui-ci.



Même les engins spatiaux non dédiés à la science solaire ont ressenti son explosion. Bien que cet événement n'ait pas envoyé de particules mortelles vers la Terre, c'est un rappel important de la nature imprévisible du Soleil et de l'importance de comprendre et de surveiller son comportement.



Avec Vigil, la future mission météorologique spatiale dédiée de l'ESA, qui fournira des vues uniques d'événements comme ceux-ci, nous pourrons mieux protéger notre planète des violentes explosions du Soleil.