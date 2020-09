Un bruit ressemblant à celui d'une explosion a retenti dans Paris et sa périphérie ce mercredi aux environs de midi. De nombreux twittos étaient en état d'alerte et demandaient des précisions. Du côté de Roland-Garros, Stanislas Wawrinka et Dominik Köpfer se sont même regardés un peu circonspects au moment du retentissement.

La préfecture de la police de Paris a rapidement fourni des explications sur Twitter. "Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son. N'encombrez pas les lignes de secours !"