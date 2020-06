C'est la belle histoire du moment. En Inde, un père de famille a pu retrouver les siens grâce à une vidéo postée sur TikTok.

En avril 2018, monsieur Venkateshwarlu, un Indien, père de cinq enfants, avait disparu sans laisser de trace. A la recherche d'un travail en tant qu'ouvrier, il était monté dans un camion pour se rendre dans les villages voisins. Mais l'homme s'était endormi et le conducteur avait oublié sa présence, si bien qu'il l'a déposé à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui, à Ludhiana, une ville industrielle dans un état dont il ne parle pas la langue. Souffrant de quelques problèmes d'élocution, l'homme avait tenté de faire du stop pour rentrer chez lui, mais sans succès. Il a fini par devenir sans-abri et vivait grâce au don de nourriture. Sa famille avait déclaré sa disparition auprès de la police et avait tenté de le retrouver, mais les recherches n'avaient rien donné.

Un coup de chance

Récemment, plus de deux ans après sa disparition, un ami de la famille a reconnu monsieur Venkateshwarlu sur une vidéo publiée sur le réseau social TikTok. Un policier suivi par plus de 800.000 personnes a en effet partagé une vidéo de lui en train de distribuer de la nourriture à des sans-abri. La police de Ludhiana a ainsi pu retrouver monsieur Venkateshwarlu, qui a eu l'occasion de s'entretenir avec son fils en vidéoconférence. "Nous avons tous les deux fondu en larmes lorsque nous nous sommes vus pour la première fois. Il m'a demandé de venir pour le ramener à la maison, en le signalant à sa façon", a expliqué son fils. Les autorités ont néanmoins demandé à ce dernier d'attendre la fin du confinement, prolongé jusqu'au 31 mai en Inde, pour organiser les retrouvailles. "Mais nous ne pouvions pas attendre aussi longtemps pour nous voir, nous avons donc réussi à obtenir un permis qui me permettrait de voyager à travers les États", a-t-il expliqué. Père et fils ont depuis été réunis, après un voyage d'une semaine.