Une femme de 103 ans est devenue la personne la plus âgée à combattre le coronavirus et à rentrer chez elle.

Zhang Guangfen s'est remise de la maladie après avoir reçu un traitement pendant seulement six jours dans un hôpital de Wuhan - la ville chinoise au centre de l'épidémie. Le rétablissement rapide de cette centenaire est dû à son absence de problèmes de santé. "Zhang Guangfen souffrait uniquement d'une bronchite chronique légère", a déclaré son médecin, le Dr Zeng Yulan, aux journalistes. Elle a été diagnostiquée à l'hôpital Liyuan, Tongji Medical College, à Wuhan le 1er mars dernier, rapporte le Chutian Metropolis Daily. Le journal a publié une vidéo montrant la femme escortée hors de l'hôpital vers une ambulance en attente par un groupe de travailleurs médicaux alors qu'elle sortait mardi.

Les 11 millions d'habitants de Wuhan sont en quarantaine depuis fin janvier. La maladie a infecté plus de 80 700 personnes en Chine et a tué plus de 3 000 touchées.

Les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé préexistants sont plus à risque de développer des symptômes graves de coronavirus. La grand-mère est devenue la personne la plus âgée à se remettre de la maladie mortelle jusqu'à présent - quelques jours après qu'un homme de 101 ans ait également combattu le virus à Wuhan. En effet, un homme de 100 ans atteint de la maladie d'Alzheimer, d'hypertension et d'insuffisance cardiaque s'est également remis du virus à Wuhan cette semaine après avoir été traité par des médecins militaires.