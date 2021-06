Une femme a établi un nouveau record du monde en donnant naissance à 10 bébés à la fois.

La Sud-Africaine de 37 ans a donné naissance à des décuplés dans un hôpital de la ville de Pretoria, cette semaine. Gosiame Thamara Sithole a donné naissance aux sept garçons et trois filles, qui ont été conçus naturellement, par césarienne. Elle a désormais battu le record établi par Halima Cissé, qui a donné naissance à neuf bébés dans un hôpital du Maroc au mois de mai.



Le nouveau record a été une surprise pour Gosiame. Les médecins lui avaient initialement dit qu'elle attendait six enfants avant que des analyses révèlent qu'il s'agissait en fait de huit nouveaux nés.

La maman, gérante d'un magasin de détail, a déjà deux jumeaux âgés de six ans. Sa grossesse a été difficile: elle a souffert de douleurs aux jambes et de brûlures d'estomac. Gosiame avait peur que certains de ses futurs nouveaux nés ne survivent pas à la grossesse à haut risque. Néanmoins, tous sont nés vivants et passeront les prochains mois dans des incubateurs avant qu'elle et son mari, Teboho Tsotetsi, puissent les ramener à la maison. Teboho s'est décrit comme "heureux" et "émotif " après la naissance.