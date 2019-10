Depuis une semaine, Emma est l'heureuse maman d'un deuxième enfant.

Si son premier enfant a déjà pesé 5,5 kilos, son deuxième heureux événement a battu sa soeur ainée. En sortant du ventre de sa maman, le bébé pesait 6 kilos!

Après 35 semaines de grossesse, l'enfant en était déjà à 4kilos, comme le révèle la famille Millar au Dailymail. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que leur bébé prenne deux kilos de plus.

Aujourd'hui, Emma s'amuse d'avoir un "mini-sumo" à la maison. Le personne de l'hôpital n'avait jamais vu de bébé aussi lourd.

Son papa raconte d'ailleurs que tous les regards sont braqués sur son deuxième enfant lorsqu'ils se promenaient dans les couloirs de l'établissement: "Quand je me promène avec elle, il y a toujours une foule de personnes — des sages-femmes, d'autres nouveaux parents et visiteurs — autour d'elle, qui lui demandent sa taille parce qu'elle est tellement plus grande que tous les autres nouveau-nés".