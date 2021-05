Selon les douanes, la femme de 76 ans a tenté de cacher l'or aux douaniers lors d'un contrôle. La femme et son fils adulte, qui voyageait avec elle, ont indiqué le 21 avril au poste frontière de Rheinfelden qu'ils revenaient d'un rendez-vous d'affaires à Zurich, selon un communiqué publié lundi par la douane principale de Lörrach et cité par le média suisse Blick sur son site Internet.

La mère et le fils ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'argent liquide ou de moyens de paiement équivalents de plus de 10.000 euros ni de marchandises à déclarer. En contrôlant la voiture des deux personnes, l'un des douaniers a remarqué que la femme avait rapidement pris un objet dans la voiture et l'avait placé dans sa ceinture.

Le paquet contenait dix lingots d'or de 100 grammes chacun. Ce jour-là, la valeur d'un kilo d'or était d'un peu moins de 52.300 euros. Selon le communiqué, la femme, qui vit en Allemagne, a avoué avoir acheté l'or le jour même dans une banque à Zurich.

Les douaniers ont amendé la femme pour avoir violé l'obligation orale de déclarer l'importation des lingots d'or, ceux-ci étant considérés comme équivalant à des moyens de paiement.