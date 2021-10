Les faits se sont produits vers 22h, heure locale, dans la nuit du mercredi 13 octobre. Une femme a été victime d’un viol dans un train près de Philadelphie, en Pennsylvanie. Des passagers, présents dans le wagon, ont assisté sans réagir ni intervenir à l’attaque qui a duré huit minutes, rapportent le New York Times et The Independant.



Selon les autorités, il y avait "de très nombreuses personnes présentes qui auraient dû faire quelque chose". La SEPTA (Southeastern Pennsylvania Transportation Authority) a qualifié le viol de "terrible acte criminel".

Le suspect, identifié sous le nom de Fiston Ngoy, s’est assis à côté de la victime aux alentours de 22h dans ce train qui traversait la ville. Il a "tenté de la toucher plusieurs fois, a déclaré Andrew Busch, un porte-parole de la compagnie de transports en commun. Puis, il a malheureusement commencé à lui enlever ses vêtements."







D'après le commissaire de police à Upper, en Pennsylvanie, l’agression a duré près de huit minutes, sans qu’aucun des passagers du train n’intervienne pour l’arrêter. "Je suis consterné qu’aucune de ces personnes n’ait fait quoi que ce soit pour aider cette femme, s’est indigné dimanche Timothy Bernhardt. Chaque personne qui se trouvait à bord de ce train doit se regarder dans le miroir et se demander pourquoi elle n’est pas intervenue ou pourquoi elle n’a pas agi."

Il y avait une "douzaine de passagers" et selon le commissaire, ils auraient pu "s’unir et faire quelque chose". C’est finalement un employé du train, alerté par la vidéosurveillance présente dans le train, qui a composé le 911, le numéro d’urgence en Amérique.

Timothy Bernhardt a également indiqué que plusieurs enquêteurs ont reçu des informations selon lesquelles des passagers auraient filmé la scène, mais la police n’est pas en mesure de confirmer cette information.

La victime a été hospitalisée. Son état, physique et mental, n’a pas été évoqué. L’auteur, Fishton Ngoy, 35 ans, a été rapidement arrêté. Il possède un long casier judiciaire et a déjà été condamné pour des crimes de même nature. Il a été inculpé pour viol et agression sexuelle et placé en détention provisoire. Il ne connaissait pas sa cible et tout semble indiquer qu’elle a donc été choisie par hasard.