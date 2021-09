Le parc d'attractions Glenwood Caverns Adventure Park fait la Une aux Etats-Unis pour un bien triste fait divers. En effet, au début du mois de septembre, un drame s'est produit dans l'attraction spectaculaire "Haunted Mine Drop", qui consiste en une chute libre de plus de 33 mètres. Une attraction similaire au Dalton Terror à Walibi, qui elle culmine par contre à plus de 77 mètres de haut.

Une fillette de 6 ans est décédée en tombant de l'attraction et donc de plus de 30 mètres le 5 septembre dernier. Une enquête a directement été menée et les résultats viennent d'être dévoilés. Le rapport conclut que la fillette n'était pas bien attachée. Elle s'est en réalité assisse dessus car la ceinture était restée verrouillée depuis le tour précédent. Mais c'est le responsable du manège qui est ici directement incriminé car la machine l'a averti d'une défaillance. Mais lorsqu'il a été vérifié près de la fillette, il a senti la ceinture attachée mais n'a pas fait attention que la fillette était simplement assise dessus.

Finalement, l'attraction ne voulant pas démarrer automatiquement suite à ce souci, le responsable a enclenché le départ manuel. Et c'est alors que le drame est survenu.

Dans leur rapport, les enquêteurs ont pointé "plusieurs erreurs de l'opérateur, en particulier le défaut d'assurer une utilisation correcte du système de retenue des passagers (ceintures de sécurité) et un manque de compréhension et de résolution des conditions d'erreur d'écran de l'interface homme-machine (IHM) sur le panneau de commande".

Si le parc a pu rouvrir le 11 septembre, l'attraction "Haunted Mine Drop" est elle fermée jusqu'à nouvel ordre.