Une petite fille de 9 ans a sauvé ses parents alors que ceux-ci étaient victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. C'est Face ID, le système de reconnaissance faciale intégré sur les iPhone, qui lui a permis d'appeler les secours avec le téléphone de son père.

Les faits se sont produits dans la nuit du 28 au 29 octobre, dans le Massachussets aux Etats-Unis. La famille avait été contrainte d'installer un générateur dans le domicile de la famille Brandão après une forte tempête dans la région. Mais celui-ci a connu un défaut fonctionnement, provoquant une fuite de monoxyde de carbone dans la maison.

Le gaz s'est peu à peu répandu à l'intérieur des pièces de l'habitation et Marcelina, la mère de la fillette, a finalement perdu connaissance. Totalement paniqué face à la situation, le père de famille n'a su quoi faire et s'est finalement évanoui lui aussi après avoir poussé un cri.

Intriguée par le cri de son père, la fillette s'est dirigée vers la chambre de ses parents et les a trouvés tous deux inanimés. Elle a alors eu un réflexe qui leur a sauvé la vie: elle a pris l'iPhone de son père, l'a déverrouillé grâce à Face ID et a appelé les secours. Elle a ensuite suivi les consignes des secours et a emmené sa petite sœur à l'extérieur de la maison, tout en prévenant les voisins.

Les parents, qui s'en sont tirés sains et saufs, ont déclaré être très fiers de leur fille. "Je suis si fière d’elle. Elle a été tellement intelligente. C’était très effrayant. Si elle n’avait pas appelé tout de suite les secours, je ne sais pas ce qui serait arrivé", explique sa mère.