Présente sur le plateau de France 2 hier soir pour l'Emission politique, la jeune femme n'a pas eu que des mots tendres. Dans sa ligne de mire notamment, les Restos du coeur, l'asssociation créée par Coluche en 1985, et plus particulièrement les Enfoirés. Ingrid Levavasseur a en effet pointé du doigt le manque d'intérêt accordé aux "gilets jaunes" par les politiques et les stars françaises. "On parle de souffrance, on parle de douleur, on parle de fins de mois difficiles, on parle d’humanité, on parle de choses profondes, on parle du coeur ! Est-ce que, à un moment donné, des politiques, des personnalités, des personnes se sont réellement manifestées et sont venues nous voir et nous tendre la main ?", s'est emporté la jeune femme.

Ingrid Levavasseur s'est étonnée d'ailleurs que même les Enfoirés n'ait pas soutenu le mouvement. "Est-ce que les Restos du coeur avec Les Enfoirés et toute cette compagnie d’acteurs et de comédiens qui s’unissent pour cette douleur, les Restos du coeur, est-ce que à un moment donné on nous a tendu la main à nous, les Gilets jaunes ? Est-ce qu’on nous as dit : 'On va vous aider, on va vous soutenir'. Parce que oui c’est une cause commune, oui, c’est le peuple qui est en souffrance", a continué Ingrid Levavasseur.