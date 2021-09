Haley Pierce, une Américaine de 20 ans, affirme avoir trouvé des messages compromettants sur l'ancien profil Tinder de son petit ami. Il aurait communiqué avec d'autres filles alors qu’ils étaient en couple depuis deux ans, rapporte le Sun.

La jeune femme a immédiatement mis fin à leur relation mouvementée. Elle s'explique dans une vidéo partagée sur TikTok: "Quand je lui ai dit que c’était terminé, il a commencé à paniquer. C'est pourquoi je l'ai enregistré. Je n'ai aucune compassion pour lui dans cette vidéo. Je me sentais juste en colère. Il essayait de me manipuler."

Haley a bloqué son ex-copain cette nuit-là et se vante aujourd’hui de lui facturer $300 (253 euros) par semaine sur l’application de paiement mobile CashApp, qui lui permet d’envoyer des notes avec le paiement, la seule façon pour elle de le laisser lui parler.

"Je l'ai bloqué partout et le lendemain, il m'a acheté des fleurs bon marché, du chocolat et une peluche que j'avais déjà, mais ça n'a pas marché. Il m'a appelé depuis le téléphone de son frère et m'a dit qu'il me donnerait tout son argent. Maintenant, il me paie autant par semaine juste pour rester en contact avec lui. Au début, je ne l'ai autorisé à me parler que via CashApp, mais il m'a ensuite proposé de commencer à m'acheter de la nourriture. Je vais continuer jusqu’à ce que j’obtienne un revenu stable", conclu-t-elle.