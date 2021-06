"Après avoir pris les protéines, j'ai commencé à avoir des picotements et des démangeaisons (...), mais j'ai cherché sur Google et j'ai vu que c'était un effet secondaire normal, alors j'ai commencé à faire mon sport", explique Briatney Portillo au média Buzzfeed. Un peu plus tard dans la journée, la jeune femme a de nouveau été victime de douleurs à la poitrine, plus vives. "Dans les vestiaires de mon job, j'ai commencé à avoir très chaud. Je transpirais beaucoup", explique-t-elle. "La douleur est descendue dans mon dos puis dans mon bras gauche, qui est devenu mou, donc j'ai compris que c'était les symptômes d'une crise cardiaque".

Emmenée à l'hôpital, tout s'est finalement bien terminé pour la jeune femme. Selon les médecins, elle a été victime d'un infarctus du myocarde : une partie de l'approvisionnement en sang vers son cœur était bloquée. De nombreux médecins ont mis en garde contre cette pratique. En cause ? La caféine contenue dans les poudres protéinées. Celles-ci sont peu régulées par la Food and Drug Administration aux Etats-Unis et la quantité de caféine contenue dans celle-ci est donc difficile à estimer.