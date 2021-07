Le 22 juillet dernier, Susanna Ohlen, journaliste de la chaîne allemande RTL, était avec son équipe dans la ville de Bad Münstereifel (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) afin de couvrir les inondations. Pour faire "plus vrai" et laisser penser qu'elle avait mis les mains dans le cambouis en aidant les sinistrés, elle a décidé juste avant de passer à l'antenne, de se couvrir de boue. Mais son geste malhonnête n'est pas passé inaperçu : un riverain a filmé toute la scène. Sur la vidéo, on la voit se pencher en avant pour ramasser de la boue avant de l'étaler sur différents endroits de son corps.

"Voici la reporter Ohlen, qui ‘s’attaque’ aux décombres", indique la légende qui se moque d'un article publié par RTL qui présentait l'aide apportée par ses journalistes aux personnes sinistrées. Celui-ci a depuis disparu du site. La chaîne a également suspendu la journaliste en expliquant sur Twitter: ""L’approche de notre journaliste contredit clairement les principes journalistiques et nos propres normes. Nous l’avons donc suspendue immédiatement lundi après en avoir pris connaissance".

La reporter a quant à elle présenté des excuses sur son compte Instagram : "J'ai fait une grave erreur lundi dans la zone d'inondation. Après avoir déjà aidé à titre privé dans la région les jours précédents, j'avais honte de me tenir devant la caméra, devant les autres travailleurs humanitaires, ce matin-là, dans des vêtements propres. Par conséquent, j'ai étalé de la boue sur mes vêtements sans y réfléchir à deux fois. Cela n'aurait jamais dû m'arriver en tant que journaliste. En tant que personne qui ressent la souffrance de tous ceux qui sont touchés, cela m'est arrivé. Je vous demande de me pardonner".