La droite religieuse ne l'avait jamais accepté. Depuis près d’un demi-siècle, le droit des Américaines à avorter était assuré par l'arrêt "Roe v. Wade". Mais, vendredi, la Cour suprême a provoqué un demi-tour forcé. Elle a annoncé sa décision de révoquer cet arrêt. Les États fédérés sont désormais libres de promulguer leurs propres réglementations concernant cette pratique.

Le président Biden a déjà dénoncé une “erreur tragique”, qui résulte d’une “idéologie extrémiste”. Obama a lui accusé la Cour suprême "d'attaquer les libertés fondamentales de millions d'Américaines". Donald Trump, pour sa part, y voit la "volonté de Dieu". La décision controversée de la Cour suprême découle du mandat de ce dernier qui a pu nommer trois des neuf juges de la Cour lors de ses années à la Maison Blanche. Des juges, évidemment très conservateurs, qui sont derrière la révocation de l'arrêt "Roe v. Wade".

Les présidents des Etats-Unis sont loin d'être les seuls à réagir après cette décision. Les médias américains, qui couvrent ce nouveau moment de tension, donnent également leur avis.

L'édito du célèbre New York Times dénonce une "insulte aux femmes et au système judiciaire". "Même si nous savions que cela allait arriver, le choc est violent", encaisse le quotidien. "Pour la première fois dans l'histoire, la Cour suprême a éliminé un droit constitutionnel établi impliquant les préoccupations humaines les plus fondamentales : la dignité et l'autonomie de décider ce qu'il advient de son corps."

Le pôle éditorial du journal annonce des "implications dévastatrices, jetant l'Amérique dans une nouvelle ère de lutte pour les lois sur l'avortement - une ère qui sera marquée par le chaos, la confusion et la souffrance humaine. [...] De nombreuses femmes pourraient être contraintes par la loi de mener des grossesses à terme, même, dans certains cas, celles causées par un viol ou un inceste. Certaines mourront probablement, notamment celles dont les complications de la grossesse doivent être traitées par l'avortement ou celles qui recourent à des moyens d'avortement dangereux parce qu'elles n'ont pas les moyens de se rendre dans des États où la procédure reste légale. Même celles qui sont en mesure de se rendre dans d'autres États risquent d'être poursuivies au pénal", craint le New York Times.

Le Los Angeles Times n'en dit pas moins. "L'arrêt Roe v. Wade est révoqué. Sentez-vous indignées, trahies, puis battez-vous pour le récupérer", noircissent ces éditorialistes de la côte ouest. "C'est une période sombre en Amérique. Une institution autrefois vénérée a pris la voie rare et terrible de priver les gens de leurs droits", note le journal.

"Nous ne retournerons pas à l'époque d'avant Roe. Nous allons dans une direction encore pire. Nous entrons dans une ère non seulement d'avortements dangereux mais aussi de criminalisation généralisée de la grossesse", préface Jia Tolentino pour le New Yorker. "Toute personne susceptible d'être enceinte doit maintenant faire face à la réalité : la moitié du pays est entre les mains de législateurs qui croient que votre personnalité et votre autonomie sont conditionnelles - qui croient que, si vous êtes mise enceinte par une autre personne, quelles que soient les circonstances, vous avez le devoir légal et moral de subir la grossesse, l'accouchement et, selon toute probabilité, deux décennies ou plus de soins, quelles que soient les conséquences permanentes et potentiellement dévastatrices pour votre corps, votre cœur, votre esprit, votre famille, votre capacité à mettre de la nourriture sur la table, vos projets, vos aspirations, votre vie", note l'éditorialiste.

Le Chicago Tribunes termine ce tour d'horizon, non exhaustif, en titrant sur "l'impossible fin de Roe v. Wade". "Nous déplorons la décision de vendredi au motif qu'elle diminue la liberté et le choix, et nous le faisons en raison de notre conviction de longue date que le gouvernement ne devrait pas interférer avec nos corps individuels", indique le journal. S'il estime que l'avortement est encore aujourd'hui un "sujet à débat et à opinion", il épingle une vérité : "les femmes qui cherchent à avorter continueront à le faire même après l'abandon de Roe v. Wade".

"Celles qui vivent dans des États où l'avortement devient illégal s'efforceront, dans la plupart des cas, de se rendre dans des endroits où la pratique est sûre et légale et où elle est pratiquée par des praticiens qualifiés, ce qui représente une charge financière importante pour ces femmes et peut retarder leur avortement jusqu'à ce qu'il devienne plus invasif. Les opposants à l'avortement essaieront d'adopter des lois au niveau des États pour empêcher de tels déplacements, ce qui pourrait constituer une restriction flagrante d'un droit fondamental des Américains à se déplacer librement dans le pays. Un certain niveau de chaos s'ensuivra, probablement pour une longue période", annonce le principal quotidien de la ville de Chicago.