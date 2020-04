L'Espagne a annoncé, ce jeudi 9 avril, que 683 personnes étaient décédées du coronavirus ces dernières 24 heures.

Au total, 15.238 personnes ont succombé à la maladie dans le pays, l'un des plus endeuillés du monde par la pandémie. Ce bilan est toutefois de plus en plus sujet à controverse alors qu'il pourrait fortement sous-estimer la mortalité totale.

Les autorités de la région de Madrid, la plus touchée du pays, ont reconnu mercredi que le nombre de décès du Covid-19 dans les maisons de retraite de la région pourrait être cinq fois supérieur au chiffre officiel, qui ne comptabilise pas près de 3.500 victimes n'ayant pas fait l'objet de tests.

Dans l'ensemble du pays, le nombre de nouveaux cas confirmés en 24 heures (plus de 5.700) a lui aussi diminué légèrement, portant le total à 152.446.

Depuis plusieurs jours, les autorités espagnoles indiquent que le pic de l'épidémie a été atteint mais demandent à la population de continuer à respecter strictement le confinement généralisé du pays pour ne pas connaître une nouvelle vague de contagions.

"Notre priorité désormais est de ne pas rebrousser chemin, de ne surtout pas revenir à notre point de départ, de ne pas baisser la garde", a insisté le chef du gouvernement Pedro Sanchez jeudi devant la Chambre des députés.

L'Espagne est soumise depuis le 14 mars à un confinement des plus stricts qui a été renforcé ces deux dernières semaines par l'arrêt de toutes les activités non-essentielles jusqu'au week-end de Pâques.

La prolongation de ce confinement jusqu'au 25 avril inclus doit être approuvée jeudi par la Chambre des députés. Le gouvernement n'a pas exclu de nouvelles prolongations tout en soulignant que les mesures devraient être assouplies.