Le Premier ministre Alexander De Croo s'est empressé de féliciter Joe Biden, tout en se réjouissant de la nomination de Kamala Harris comme vice-présidente.

"Félicitations Joe Biden pour cette élection comme 46e Président des Etats-Unis. Un nombre record de personnes ont participé à cette élection. Cela illustre le dynamisme de la vie politique américaine et sa démocratie. Je voudrais aussi féliciter Kamala Harris pour son élection historique en tant que première femme vice-présidente. Elle sera un exemple incroyable et un modèle important pour les jeunes filles du monde entier, leur montrant que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits et opportunités."

L'un des premiers à réagir était Paul Magnette (PS). "Une (mauvaise) parenthèse se ferme. Félicitations Joe Biden ! Le nouveau président doit maintenant travailler à réconcilier le pays, lutter efficacement contre la pandémie mais aussi entendre les aspirations à plus de justice sociale des Américains qui l’ont soutenu", a écrit le président du PS.

Elio Di Rupo (PS) a également rapidement réagi. Pour le ministre-président wallon, c'est une victoire qui appelle à des jours meilleurs. "L’espoir d’une plus grande sérénité dans la résolution des questions majeures du monde se fait jour avec l’élection de Joe Biden. Puisse le nouveau Président agir avec force pour rendre notre société plus juste, moins inégalitaire et moins violente. L’espérance d’un futur meilleur est grande à travers le Monde et chez nous en Wallonie où les États-Unis sont le premier partenaire non européen. Notre contentement est d’autant plus grand que la Vice-Présidente, Kamala Harris, est une femme d’exception qui contribuera au progrès."

Georges-Louis Bouchez (MR) a lui aussi félicité le nouveau président, dans la langue de Shakespeare, en reprenant le fameux slogan de Trump. "Make America Great Again".

Koen Geens (CD&V) allait dans le même sens. "Les Etats-Unis ont maintenant un président qui veut unir le pays. Le monde libre a désormais un leader que les autres respectent. Un président qui a appris à perdre dans la vie, et qui peut gagner avec grâce. Félicitations Joe Biden et bonne chance !"

Mary Trump: "Nous l'avons fait!"

La nièce de Donald, qui ne porte pas son oncle dans son coeur, était particulièrement heureuse de l'issue du vote.