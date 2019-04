Une mèche de cheveux de Léonard de Vinci sera exposée pour la première fois au public le jeudi 2 mai qui marque le 500ème anniversaire de sa mort, ont annoncé lundi des chercheurs italiens cités par les médias.

"Nous avons récupéré outre-Atlantique une mèche de cheveux appelée dans l'histoire +les cheveux de Leonardo da Vinci+", ont annoncé les responsables de l'exposition intitulée "Léonard vit" (Leonardo vive), Alessandro Vezzosi, directeur du Musée idéal de Léonard de Vinci à Vinci, une bourgade toscane proche de Florence, et l'historienne Agnese Sabato.

"Cette mèche de cheveux, restée secrète jusqu'à présent dans une collection américaine, sera présentée en première mondiale avec les documents qui témoignent de son ancienne origine française", au cours de cette exposition qui sera inaugurée le 2 mai à Vinci, a ajouté M. Vezzosi, cité par l'agence AGI.

Les experts italiens comptent également procéder à des analyses d'ADN sur cette mèche de cheveux pour confirmer, ou infirmer, l'existence de descendants encore en vie du grand génie de la Renaissance.

Le 2 mai 1519, le peintre et savant génial, né à Vinci le 15 avril 1452 d'une union illégitime entre un riche notable et une paysanne adolescente, s'éteignait en France dans le château du Clos-Lucé d'Amboise, un peu plus de trois ans après avoir été invité par le roi François Ier.