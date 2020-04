Son métier de médecin est considéré comme "trop dangereux". Cela justifie-t-il la décision d'empêcher une mère de voir son enfant?

Divorcée depuis deux ans, la Dr. Theresa Greene partageait la garde de sa fille avec son ex-mari. Malheureusement pour elle, un juge américain a estimé que son métier de médecin urgentiste à Miami posait un problème pour son enfant. "Je pense que c’est cruel de me demander de choisir entre mon enfant et le serment que j’ai prêté en tant que médecin”, a expliqué Theresa Greene à CNN. “Je n’abandonnerai pas mon équipe ni les patients qui se tournent vers moi pour sauver leur vie.”

Elle a avoué qu'elle vivait cette situation "comme une torture". Selon la Cour, il faut “protéger la santé de l’enfant mineur”. Elle estime cette décision injuste. "Si j’étais mariée, on me donnerait la possibilité de rentrer chez moi pour voir mon enfant, personne ne pourrait me dire que je ne devrais pas le faire.”

La médecin est au coeur de la maladie. Par conséquent, elle connaît toutes les précautions d'hygiène qu'elle suit à la lettre. “Oui, c’est grave et il y a un danger. Nous sommes très prudents. Je porte des équipements de protection en plus pour me protéger et protéger mon enfant.”

Aujourd'hui, elle a obtenu "plus de temps" à l'avenir avec son enfant par la juge avec une communication vidéo quotidienne avec sa fille durant la pandémie.

Selon Theresa, sa fille ne comprend pas ce qui l'empêche de voir sa maman et vit très mal cette situation. "Je veux qu’elle soit fière de moi quand elle sera grande en se disant que j’ai respecté le serment que j’ai prêté, mais je sais aussi qu’elle a besoin de moi maintenant.”

Le Dr Greene ne sait pas quand elle aura le droit de revoir physiquement son enfant car on n'a aucune idée de la date de fin de cette pandémie mondiale.