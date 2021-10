Ce mardi avait lieu le défilé Louis Vuitton au Louvre, pour clôturer la Fashion week parisienne. Une militante du mouvement écologiste Extinction Rebellion s'est invitée sur le catwalk, afin de dénoncer l'impact de l'industrie de la mode sur le climat. Au milieu des mannequins, la jeune femme a brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire "Overconsumption=extinction" (surconsommation= extinction en français Ndlr), avant d'être rapidement expulsée par les agents de sécurité.

Une trentaine de militants d’Extinction Rebellion, en association avec les Amis de la Terre et de Youth For Climate sont derrière cette action et deux personnes ont été interpellées, selon leur communiqué. Le mouvement demande au gouvernement français de réglementer le secteur de la mode, responsable "de 8,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre", écrit l'organisation.