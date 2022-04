Candela est une miraculée. Ni plus ni moins. Les autorités argentines ont diffusé une vidéo tournée à la station Independencia, sur la ligne ferroviaire Belgrano Sur à Buenos Aires. Sur les images, on voit une femme qui titube fortement avant de percuter un train en marche et de glisser par dessous.

Rapidement, le train s'est arrêté. Et tout le monde a cru au pire. Finalement, elle s'est relevée de ce terrible choc. “J’ai eu une chute de tension artérielle et je me suis évanouie", a-t-elle expliqué aux médias locaux après cet accident impressionnant. Le personnel et des policiers sont intervenus pour l'allonger sur le sol avant l'arrivée de l'ambulance. Elle a a été transportée à l'hôpital Balestrini de Ciudad Evita.

Avec beaucoup de chance, Candela s'en sort sans aucune blessure grave. "J’ai essayé de prévenir la personne qui me précédait, mais je ne me souviens de rien d’autre, pas même du moment où j’ai percuté le train. Je ne sais pas comment je suis encore en vie", a-t-elle également affirmé.

Présent sur la scène de ce qui aurait dû être dramatique, un témoin est sous le choc. "C'est un miracle ! Nous attendions le train et soudain elle est tombée sur la voie. Étonnamment, il y a eu plus de peur que de mal."