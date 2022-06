Un tireur a ouvert le feu jeudi après-midi, vers 14h30 (heure locale), dans une usine de Smithsburg, dans le Maryland selon plusieurs médias américains. Le shérif du comté de Washington indique au média qu'il y aurait plusieurs morts.

Selon Fox News, la fusillade aurait au lieu dans l'usine "Columbia Machine" et aurait fait trois morts selon les indications des autorités. Le shérif a indiqué plus tôt dans la journée que le tireur ne représentait plus une menace.



Selon NBC Washington, le suspect aurait en effet été blessé par balle lors d'une confrontation avec un soldat de la police de l'État du Maryland. Il a été hospitalisé, mais son état n'est pas connu pour le moment.

Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, par ce qui semble être une riveraine, on peu entendre des coups de feu.