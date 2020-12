Londres et plusieurs régions du sud-est de l'Angleterre devraient passer très prochainement sous le plus haut niveau d'alerte en raison d'une très forte propagation du virus en leur sein. Cela implique que les hôtels, pubs, restaurants, cinémas et musées devront fermer leurs portes dans les zones concernées. Mais le pays n'en est pas moins inquiet. En effet, il semblerait que cette variante du virus, localisée dans 60 zones administratives différentes, soit associée à une propagation plus rapide du Covid-19. "Nous ne savons pas dans quelle mesure cette mutation joue un rôle sur la vitesse de propagation, mais quoi qu'il en soit, nous devons prendre des mesures rapides et strictes, c'est essentiel malheureusement pour garder le contrôle sur cette maladie mortelle durant le déploiement du vaccin", a commenté le ministre de la Santé.

Le Royaume-Uni a annoncé ce lundi 14 décembre faire face à une nouvelle mutation du coronavirus. Comme l'a détaillé le ministre de la Santé, Matt Hancock, cette nouvelle forme de Covid-19 a été observée chez plus de 1.000 personnes au sein du pays. L'OMS a été avertie et des études plus approfondies se poursuivent actuellement, selon les informations de la BBC. Il ne devrait toutefois a priori pas y avoir d'impact sur le processus de vaccination qui a débuté la semaine dernière au Royaume-Uni. Selon les autorités, cette mutation ne devrait, qui plus est, pas engendrer de formes plus graves de la maladie. "Rien ne le suggère", a estimé M. Hancock.