Emmanuel Macron n'est jamais vraiment seul. Majoritairement accompagné par des gardes du corps, le président de la France a été photographié se promenant dans la rue de Rivoli, dans le premier arrondissement parisien.

Le cliché a été capturé le 29 mai à 23h20 précises, comme l'indique sa photographe officielle Soazig de la Moissonnière sur son compte instagram. Emmanuel Macron marche sur un passage pour piétons. Non loin de lui, un cycliste surpris par la rareté de la scène à laquelle il assiste.

Dans les commentaires de la publication, les internautes réagissent à l'inhabituel cliché. "Le cycliste il se doute de quelque chose" - "Elle est juste incroyable cette photo...un Beatle en solo et de nuit" - "C'est sûr qu'il vaut mieux l'emprunter à pieds, ça va plus vite grâce à notre unique et extraordinaire Maire" - "Le cycliste n'en croit pas ses yeux ! Un homme seul dans la nuit et … 10 hommes en noirs devant, derrière et vous … l'image est belle !", peut-on lire sur Instagram.