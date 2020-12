A.M

A.M

A.M

Comment le secteur aérien va-t-il se remettre d'une année très compliquée sur le plan touristique ? C'est la question que beaucoup de compagnies doivent encore se poser à l'heure actuelle alors que les bilans comptables de la fin de l'année donnent un regard plus net des dégâts causés financièrement par le Covid-19. La firme irlandaise Ryanair a déjà commencé à se préparer à l'après-coronavirus et l'arrivée du vaccin va tout régler dans les plus brefs délais si l'on en croit leur nouvelle campagne publicitaire. Connue pour ses pratiques parfois borderline comme le jour où des places debout à 5 euros avaient été proposées , Ryanair reste dans la lignée de ce qu'elle a déjà pu montrer auparavant.

Pour vendre le plus de tickets possible, la compagnie low-cost ne change pas ses habitudes. Oui, les tickets pour rejoindre certaines destinations à moins de 20€ existent toujours mais ce n'est pas cette annonce qui étonne quand on regarde le message publicitaire de la compagnie aérienne.

Ce qui est assez étrange, c'est plutôt l'icône d'un vaccin que l'on retrouve en haut à gauche de cet affichage publicitaire et surtout le message qui l'accompagne : "Une piqûre et c'est parti !"



© Ryanair

Un affichage publicitaire qui se veut donc "pro-vaccin" comme vous pouvez le constater et qui va certainement faire réagir. Surtout que cette publicité est la première chose que vous apercevez lorsque vous vous rendez sur le site de la compagnie.