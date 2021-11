L'origine du bruit était en fait une poupée pour enfant, plus précisément le célèbre lapin Miffy, enfermée dans une boite et jetée à la poubelle. Le propriétaire de la poupée s'est ensuite manifesté et s'est excusé auprès de la police pour la gêne occasionnée. "On n'avait pas la poupée depuis une semaine, mais elle n'arrêtait pas de faire du bruit". Il n'a pas voulu récupérer le jouet.