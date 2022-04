C'est quelque chose qui n'avait jamais été observé dans l'histoire de la médecine, un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est provoqué une déchirure des poumons en se masturbant. En effet, le magazine américain Radiology case reports a récemment publié une étude détaillant ce cas rarissime observé en Suisse. Le patient s'est rendu aux urgences du Kantonsspital Winterthur en présentant une forte toux et des douleurs au thorax. Après avoir passé une batterie d'examens, le diagnostic des médecins est rapidement tombé: le patient souffre d'un emphysème sous-cutané et d'un pneumomédiastin spontané. Une blessure aux poumons très doulourouse qui fort heureusement n'est pas mortelle et qui est assez courante chez les plus jeunes. Elle peut notamment être causée par des vomissements, une forte quinte de toux, ou une activité physique intense.

Après avoir été interrogé, le jeune homme a révélé qu'il avait commencé à ressentir les premières gênes alors qu'il était en train de se masturber. Après plusieurs recherches, les médecins ont découvert que des cas assez similaires avaient déjà été rapportés. De fait, plusieurs personnes ont souffert du même type d'infection pulmonaire après avoir eu un rapport sexuel. Néanmoins, le cas dudit jeune homme pourrait bien être une première. Dès lors, les scientifiques ont souhaité mettre en garde et ont invité à faire preuve de vigilance dans le cadre de la pratique de la masturbation. Notons tout de même que d'autres facteurs cumulés ont pu être en partie responsables de cette infection pulmonaire, le cas est toujours étudié.