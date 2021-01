Lors de son deuxième jour en tant que 46ème président des Etats-Unis, Joe Biden signait un décret sur les objectifs de vaccination de son administration. Le démocrate vise ainsi que 100 millions d'Américains soient vaccinés dans les 100 premiers jours de son mandat.Un journaliste présent lors de la signature du décret a jugé ce chiffre visiblement insuffisant et n'a pas hésité à interroger le président à ce sujet :". Joe Biden n'est pas resté de marbre face à cette question et a laissé transparaître un certain agacement. "", a-t-il rétorqué. Un réaction qui s'éloigne de l'étiquette de "sleepy Joe" attribuée par certains à ce dernier...