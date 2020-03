Ils sont rares, de plus en plus rares, les endroits de notre planète où le coronavirus n’a pas encore frappé. Les derniers chiffres de l’OMS indiquaient même que 188 pays sur 203 (dont 197 reconnus par l’ONU) ont déclaré au moins un cas positif sur leur territoire. Il reste donc à ce jour quinze nations officiellement épargnées par la pandémie : 8 en Afrique, 4 en Asie et 3 en Océanie ainsi qu’une poignée de petites îles éparpillées essentiellement dans les océans Pacifique et Atlantique.

(...)