Ryan Brandt, une serveuse d'un restaurant dans Arkansas, a déclaré au média local 5NEWS qu'elle était l'une des deux serveuses qui ont reçu un généreux pourboire de $2.200 en espèces après avoir attendu qu'une fête de plus de 40 personnes se termine. "J'étais tellement choquée et submergée de gratitude à ce moment-là dès que j'ai réalisé ce qu'il disait", a déclaré Ryan.



20 minutes plus tard, la direction d'Oven And Tap lui a dit qu'elle ne pouvait garder que 20% du pourboire et qu'elle devrait le partager avec le reste du personnel. "Quand j'ai découvert que je ne pouvais pas le garder, c'était un peu décourageant et déroutant parce que nous ne partageons jamais nos pourboires de manière générale", a déclaré Brandt.



L'organisateur de la fête – un homme du nom de Grant Wise qui avait envoyé un message au restaurant à l'avance pour lui poser des questions sur leur politique de pourboire – a été mis au courant quand il a envoyé un message à Ryan et à sa collègue. Il a ensuite demandé au restaurant de restituer l'intégralité du pourboire aux deux serveuses.



Le restaurant a accepté de rendre l'argent, mais quelques jours plus tard, Ryan a été licenciée par téléphone. Le restaurant a déclaré à 5NEWS que "la serveuse qui a été licenciée n'a pas été licenciée parce qu'elle a choisi de garder l'argent du pourboire", et a ajouté que le partage des pourboires est une pratique courante dans la restauration.