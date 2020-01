La justice allemande soupçonne une femme de 60 ans et ses deux filles d'avoir provoqué l'incendie qui a ravagé le zoo de Krefeld lors de la Saint-Sylvestre.

Les trois femmes, qui se sont présentées à la police, ont expliqué aux agents avoir allumé cinq lanternes chinoises la nuit du Nouvel An, ont indiqué jeudi des représentants de la police et du parquet lors d'une conférence de presse. Les enquêteurs suspectent en effet que ces engins soient à l'origine du sinistre qui a réduit en cendres l'enclos dans lequel se trouvaient les singes. Plus de 30 primates parmi lesquels des chimpanzés, des orangs-outangs et deux gorilles, ont péri dans l'incendie.

"C'est un jour noir pour le zoo", avait confié mercredi son directeur, Wolfgang Dressen. Plusieurs débris de lanternes chinoises ont par ailleurs été retrouvées dans les environs du parc. De tels engins sont pourtant interdits dans plusieurs états régionaux allemands depuis 2009 dont celui de Rhénanie-du-Nord-Westphalie où se trouve le zoo de Krefeld.

Krefeld abrite un millier d'animaux et attire chaque année près de 400.000 visiteurs.