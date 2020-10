Dmitriy Stuzhuk n’est pas le type de personnes potentiellement à risques en ce qui concerne la mortalité du coronavirus. A 33 ans pourtant, la star russe de fitness est décédée de complications liées au covid, comme l’a indiqué son ex-femme dans une publication postée sur le réseau social Instagram. "Il est vrai que nous n’étions pas en bons termes. Et oui nous avions de nombreux problèmes mais cette relation nous avait tant apporté. Nous avons tant vécu et tant expérimenté ensemble. Tu étais là dans la peine et dans la joie. Je te serai éternellement reconnaissante pour nos trois beaux enfants", a indiqué Sofa le coeur lourd.

"Nous n’étions plus ensemble mais cela ne change rien à ma douleur, je suis désolée, si désolée, merci pour tout, tu étais la personne la plus importante de ma vie, mon professeur, mon guide et le père de mes enfants. Tu es désormais notre ange-gardien et ton amour protégera nos anges. Comme il est difficile de prendre la mesure de ce qui nous arrive. Que ta mémoire soit bénie Dima Stuzhuk" conclue son ex-femme.

48 heures avant l’annonce de son décès, Dmitriy Stuzhuk s'était filmé avec un masque à oxygène au 8e jour de la maladie. Dans cette vidéo ainsi que dans un post avec deux photos et un long texte, la star des réseaux sociaux a tout simplement fait son mea culpa, lui qui indiquait quelques jours auparavant que le coronavirus n'existait pas. "Comme vous le savez tous d’après mes stories, je suis malade du coronavirus. Aujourd'hui, de retour à la maison, il y avait pour la première fois un enthousiasme pour au moins écrire quelque chose. Je veux partager comment je suis tombé malade et avertir tout le monde des dangers du coronavirus. Je pensais aussi qu'il n'y avait pas de Covid... jusqu'à ce que je tombe malade", explique l'homme de 33 ans avec émotions.

A la fin de son post Instagram, Dmitriy donnait quelques bonnes nouvelles à ses followers en indiquant être dans un "état stable" et qu'il se faisant soigner à partir de chez lui. Quelques heures après avoir posté cette fameuse vidéo, l'état de cet instagrameur se serait empiré et ce dernier aurait été emmené d'urgence à l'hôpital. Il y a sera finalement décédé quelques heures plus tard.