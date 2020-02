La station de Luchon-Superbagnères est prête à tout pour avoir de la neige sur ses zones prioritaires.

La saison hiver de la station de ski de Luchon-Superbagnères (Haute-Garonne) connait quelques difficultés. A cause des températures très clémentes (13°C ce samedi et 16°C dimanche), le manque de neige se fait fortement ressentir. En tout, seules 6 pistes sont actuellement ouvertes sur les 28 disponibles.

Le conseil départemental de Haute-Garonne a donc décidé de sortir l'artillerie lourde. Comme l'explique France 3 Occitanie, il a fait venir de la neige naturelle par hélicoptère afin de renflouer l'espace dédié aux enfants et aux débutants. "Cela permettra de garantir l'activité de l'école de ski de Superbagnères", se justifie-t-il.

En tout, deux opérations sont prévues : l'une a eu lieu vendredi, l'autre est planifiée dans la journée de samedi.

Sur la vidéo ci-dessus prise par un commerçant de la Région et relayée par France 3 Occitanie, on peut voir un hélicoptère larguer le précieux or blanc qui provient du secteur du Céciré, situé non loin de là, mais plus en altitude. "Dès que les températures le permettront, les canons à neige reprendront la production de neige de culture sur cette zone prioritaire", précise le conseil départemental.

En plus de son coût financier (5.000€ pour les deux voyages), il est certain que cette opération ne plaira pas à tout le monde, et surtout pas aux plus écologistes...