"McJesus", c'est ainsi que Jani Leinonen a dénommé sa sculpture représentant Ronald McDonald, le clown de la célèbre chaîne de fast-food, crucifié à la façon du Christ en "Terre Sainte". Les Chrétiens en Israël ont exigé le retrait de cette sculpture. Le musée Haïfa a déjà été la cible de deux cocktails Molotov depuis la présence de cette fameuse oeuvre d'art.

© AP



Après plusieurs rencontres avec des représentants de la communauté chrétienne, le musée a décidé d'installer des panneaux à l'entrée de l'exposition signalant des "contenus offensants".

Le musée a réagi via un communiqué de presse et par son porte-parole qui cite que "l'exposition questionne la religion et la foi dans le contexte de la culture consumériste. "McJesus", créé par un artiste chrétien, a été exposé dans de nombreux musées européens" explique-t-il.

L'artiste a quant à lui indiqué déjà avoir exigé le retrait de son oeuvre dans ce musée en septembre dernier afin de "protester contre les violations des droits humains commises en Israël". Il aurait également réitéré sa demande suite à cette grande polémique.