C'est une première en 2020, cette nuit vous pourrez admirer la première super-Lune de l'année.

Ce lundi, le ciel sera traversé par la première super-Lune de l'année. Cette dernière nous paraîtra environ 7% plus grande et 30% plus lumineuse que lors d'une pleine Lune classique. Ce phénomène se produit à chaque fois que la distance entre la Terre et la Lune est inférieure à 358.000 kilomètres, ce qui sera le cas cette nuit puisque la Lune sera à 357.224 kilomètres de nous. Cette dernière devrait se lever à 18h18 ce soir. Et pour tous ceux qui ne pourront pas assister au spectacle, le phénomène devrait se reproduire le 8 avril et le 7 mai.