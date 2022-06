Chemise en lin à rayures colorées, jupe blanche et long cheveux bruns tressés, la femme de Philippe Goncalves, jugé depuis lundi devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour tentative d'assassinat, n'élude aucune question, soucieuse de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été visée d'une balle à la tête à la fin d'un pique-nique amoureux et estival à Champs-sur-Marne, le 4 juin 2017.

Par miracle, elle a survécu. De ce drame, elle garde comme séquelle un "creux" au niveau du haut de la boite crânienne.

Son mari, entrepreneur dans le bâtiment, âgé comme elle de 39 ans, se trouve, lui, dans le box des accusés.

Il est soupçonné d'avoir tiré sur sa femme puis d'avoir demandé à un complice, caché dans les bois, de le blesser par balle à l'épaule pour maquiller le crime en une agression. Une accusation que cet homme persiste à nier.

A cette époque, le couple connaissait des turbulences.

Quelques jours après le drame et son hospitalisation, mari et femme se retrouvent à leur domicile.

Alors qu'ils sont enlacés dans leur lit, elle lui confie: "tu sais, pour moi c'est bizarre car tu m'as demandé de me retourner et c'est à ce moment que je me prends le projectile". "Il m'a répondu suffisamment calmement et franchement, il m'a dit que ce n'était pas lui", explique la femme à la barre mercredi.

- Et le fait qu'il dise que ce n'est pas lui, ça a suffi?, l'interroge la présidente de la cour, Muriel Josié.

- A ce moment-là, ça m'a suffi", confesse l'épouse.

Aujourd'hui, la miraculée s'estime "victime collatérale de ses problèmes à lui", évoquant l'hypothèse d'une vengeance menée par un créancier de son mari, pour des dettes dont elle n'avait pas connaissance à l'époque.

Elle considère qu'il n'y a "pas d'explication" à la thèse d'une tentative de meurtre de la part d'un homme avec qui elle ne s'est "jamais sentie en danger".

Tout au long du témoignage de son épouse, Philippe Goncalves reste silencieux, attentif et impassible.

Excommunication "au cas par cas"

Ils ont 19 ans quand ils se rencontrent en 2002. Alors engagée dans un cursus pour devenir psychomotricienne, elle est en dépression.

Sa rencontre l'a "sauvée d'une existence douloureuse", estime la psychologue qui a procédé à sa première expertise.

Elle voue une certaine admiration à Philippe Goncalves, le suit dans son cheminement spirituel et se convertit au culte des Témoins de Jéhovah, un mouvement rigoriste régulièrement accusé de dérives sectaires. Cette admiration crée chez elle "un conflit interne" avec "le fait qu'il puisse attenter à ses jours", a estimé la psychologue.

Après un mariage et un baptême en 2004, le couple articule sa vie autour de la foi et des activités professionnelles, lui comme entrepreneur, elle comme hôtesse d'accueil à temps partiel et professeur de français à domicile. D'un commun accord, ils choisissent de ne pas avoir d'enfant.

Leur treize ans de vie commune ont été décrits comme étant sans encombre, hormis les tentations du mari pour des relations extraconjugales qui émailleront leur bonne entente une première fois en 2015, puis à nouveau en 2017.

A cette période, les rapprochements de Philippe Goncalves avec une collègue ravivent la jalousie de son épouse.

Une des pistes privilégiées par l'accusation est le risque d'excommunication des Témoins de Jéhovah qu'aurait fait peser un divorce de sa femme.

Un représentant du culte a affirmé mercredi à la barre que le divorce était admis au sein de la communauté et que les excommunications se faisaient "au cas par cas".

L'entrepreneur, lui, maintient sa version: le couple a été visé par un mystérieux tireur. Il aurait ouvert le feu sur eux depuis les sous-bois, à une quarantaine de mètres de l'arbre sous lequel ils pique-niquaient et lisaient la Bible.

"Je veux faire confiance à mon mari malgré tout. Vu le contexte, ça devient difficile", a confié l'épouse qui "vit dans l'incompréhension depuis quatre ans".