Le sud du Brésil a été touché par un phénomène météorologique assez rare la nuit dernière. Une vague de froid inhabituelle, venue des mers subantarctiques, a déferlé sur la région du Rio Grande do Sul, entraînant des températures négatives ainsi que d'importantes chutes de neige dans 13 villes de la région.



Ces précipitations ont ravi les Brésiliens, peu habitués à la neige et ce même en plein hiver, comme c'est le cas actuellement. Nombre d'entre eux ont posté des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, où on peut les voir s'amuser sous un beau manteau blanc.

Selon plusieurs relevés météorologiques, les températures sont descendues jusqu’à -5 degrés, avec des ressentis allant même jusqu’à -15 degrés à certains endroits.La dernière fois que le pays avait connu un tel épisode neigeux, c'était en 2013.