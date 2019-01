Avertis touristes et Belges vivant en Thaïlande suivent les conseils des autorités locales afin de se sécuriser au maximum.

En Thaïlande, l'on vit pour le moment dans la peur que la tempête "Pabuk", ne fasse des ravages. Mais visiblement, celle-ci devrait être moins dévastatrice que prévu. Chez Tui, aucune mesure particulière n'a été prise. "La plus grande majorité des touristes partis avec Tui se trouvent Phuket", explique Pete Demeyere, attaché de presse du Tour Opérator. "Ce jeudi, nous avons prévenu tous les voyageurs afin qu'ils suivent les recommandations des autorités locales. Notre guide a pris contact avec tout le monde à l'hôtel. Il s'est assuré que nos clients se trouvent dans chambres dans le bâtiment principal et non près de la mer. Pour ceux pour qui ce n'était pas le cas, ils ont été transférés. Tout le monde est en sécurité et personne n'a dû être évacué."

(...)