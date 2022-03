Un Boeing 737 transportant 132 personnes s'est écrasé dans les montagnes chinoises ce lundi. L'avion de la compagnie China Eastern Airlines a piqué du nez avant de s'écraser sur le flanc d'une colline et d'exploser en une énorme boule de feu près de la ville de Wuzhou, dans le comté de Teng, dans la province méridionale du Guangxi.

Selon les médias locaux, le vol MU5735 de China Eastern Airlines avait décollé peu après 13H00 locales (06H00 HB) de la métropole de Kunming (sud-ouest). Il avait pour destination Canton (sud), à quelque 1.300 km.

Le suivi de cet avion s'est terminé à 14h22 (6h22 GMT) à une altitude de 3 225 pieds avec une vitesse de 376 nœuds. L'avion volait à une altitude de 29 100 pieds à 6h20 GMT, selon les données de FlightRadar24. Un peu plus de deux minutes et 15 secondes plus tard, les données disponibles suivantes ont montré qu'il était descendu à 9.075 pieds. 20 secondes plus tard, la dernière altitude mesurée était de 3 225 pieds. L'avion devait atterrir à Guangzhou, sur la côte est, à 15 h 05 (7 h 05 GMT).

Des images de cet horrible crash ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Sur ces quelques secondes de vidéo, on peut apercevoir l'avion se diriger verticalement vers le sol à une vitesse folle avant de se cracher dans les collines chinoise.

L'avion, dont le numéro de vol est MU5735 entre Kunming et Guangzhou, serait un Boeing 737-89P, qui ne fait pas partie de la série MAX, qui a connu des problèmes ces dernières années.