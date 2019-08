La ville d’Eskilstuna a décidé d'introduire un permis obligatoire pour pouvoir mendier dans la rue.

France Info rapporte qu'une petite ville suédoise, a instauré l'usage obligatoire d'une autorisation de mendier. Depuis le 1e août, les individus dans le besoin peuvent en faire la demande, valable 3 mois pour le coût de 23 euros. Pour le maire de la ville, Jimmy Jansson, il s'agit avant tout d'une démarche à but social. En effet, ces permis permettront d'identifier et de venir en aide à ces personnes en situation de précarité: "Les gens qui mendient à Eskilstuna n’ont pas droit à nos aides sociales, explique-t-il. Ils sont bloqués dans notre système. Ils restent ici et demandent de l’argent. Si vous voulez vaincre cette pauvreté, vous devez faire des choses qui mettent ces gens dans la bonne direction. C’est pourquoi nous faisons ça."

Selon les estimations, ce permis ne concernerait qu'entre 30 et 50 individus, majoritairement exploité et travaillant pour le compte d'autres personnes.