Ce dimanche soir, Eric Zemmour organise son premier meeting de campagne présidentielle. Dès ce matin, des violents échanges avaient déjà eu lieu tandis que la police avait établi que cet événement comportait un "haut risque".

Peu de temps après que l'ancien polémiste ait pris la parole à Villepinte, une action de SOS Racisme a provoqué une énorme bagarre en plein milieu du meeting. Selon BFM, cette violente altercation a eu lieu entre des militants de l'association et le service d'ordre.

Nos confrères affirment que "douze personnes de cette association portant des t-shirts avec une lettre en jaune permettant d'afficher le message "Non au racisme", se sont levés et ont commencé à crier cette phrase. Un mouvement de foule a alors eu lieu. Des militants assistant au meeting du polémiste leur ont sauté dessus, certains se sont battus et des chaises ont volé, comme le montrent plusieurs vidéos prises par nos journalistes et notre confrère Clément Lanot."