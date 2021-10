Dans la nuit de dimanche à lundi, la photo d'une petite camionnette posée sur le toit d'un abribus a pas mal circulé.

Et il ne s'agit pas d'un montage photo puisque d''après nos confrères de Ouest-France, les habitants et écoliers du village breton de Plounéventer ont découvert cette voiture comme ça en ce début de semaine.

Aussitôt prévenus, les policiers se sont rendus sur place, ont reconnu le véhicule et ont identifié son propriétaire. "C’est le mystère total. On sait à qui appartient le véhicule, mais on ignore comment il est arrivé là et surtout pourquoi" a déclaré le capitaine Christophe Laval à nos confrères.

La mairie a récupéré le véhicule et une enquête a été ouverte afin de déterminer s'il s'agissait plutôt d'une mauvaise blague ou bien d'une veangeance.

De son côté, l'abribus va bien. Il n'a pas été endommagé par le poids du véhicule.