On a relevé deux morts et deux personnes très gravement blessées, a indiqué la police qui privilégie la thèse de l'accident. Selon la police, le conducteur a heurté plusieurs piétons qui traversaient la rue. Le véhicule a ensuite quitté la route, est entré en collision avec un feu de signalisation et s'est finalement retrouvé sur la plate-forme du tram.

Le chauffeur de 50 ans a été placé sous surveillance policière.

La cause de la collision n'est pas encore claire, mais tout indique qu'il s'agit d'un accident, selon la police.

