Voyant que les leaders européens ne parvenaient pas à s'accorder sur le nom du futur président de la Commission, Emmanuel Macron a fait lundi soir une proposition à Angela Merkel. Pourquoi ne pas mettre de côté les noms les plus cités -à savoir Manfed Weber (PPE) et Frans Timmermans (S&D)- et opter pour un outsider , Ursula von der Leyen, l'actuelle ministre allemande de la Défense? Selon le quotidien allemand Die Welt, Donald Tusk, le président du Conseil européen, avait également proposé ce nom pour sortir de l'impasse.

Un choix qui s'est avéré payant puisque la femme politique, membre du PPE, a fait consensus et a permis de débloquer une situation qui semblait s'enliser depuis dimanche soir. Sa nomination est toutefois encore conditionnée à son approbation à la majorité absolue au Parlement européen.

O utre la désignation du libéral Charles Michel (Renew Europe) au Conseil et le soutien à la conservatrice von der Leyen (PPE) à la présidence de la Commission, les chefs d'Etat et de gouvernement ont approuvé la nomination de la Française Catherine Lagarde à la Banque centrale européenne, ainsi que celle de l'Espagnol Josep Borrell (S&D) au poste de haut représentant aux Affaires étrangères.





Qui est Ursula von der Leyen?

A 60 ans, Ursula von der Leyen est connue de la scène politique pour avoir occupé différents postes ministériels (Famille, Travail, Défense) dans les derniers gouvernements allemands.

Pour la petite histoire, elle est née et a passé son enfance en Belgique, raison pour laquelle elle est parfaitement bilingue français et allemand.

Cette acharnée de travail a multiplié les diplômes, d'abord en sciences économiques, puis en médecine.

Ce n'est qu'assez récemment, en 2001, qu'elle a commencé sa carrière en politique pour le compte du CDU, le parti de Merkel, en obtenant un mandat dans la région de Hanovre. Deux ans plus tard, elle a été élue députée en Basse-Saxe puis a été nommée ministre des Affaires sociales, des Femmes, de la Famille et de la Santé en Basse-Saxe. Petit à petit, elle a gravi les échelons jusqu'à intégrer la présidence fédérale de la CDU. Dès 2005, elle est nommée ministre de la Famille dans les deux premiers gouvernements Merkel avant de basculer vers le Travail et les Affaires sociales. Au fil de ses réélections, la chancelière allemande a continué à faire confiance à la femme politique puisqu'en 2013, elle l'a nommée au prestigieux portefeuille de la Défense.