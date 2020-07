Deux avions de tourisme sont entrés en collision au-dessus d'un lac de l'Idaho, dans le nord-ouest des Etats-Unis, avec au moins huit personnes à bord, a annoncé lundi la police locale qui estime qu'il n'y a "aucun survivant".

Trois corps ont déjà été repêchés dans le lac Coeur d'Alene, où les deux avions se sont abîmés après s'être heurtés, dimanche en début d'après-midi, selon les nombreux témoins de la scène qui profitaient du plan d'eau en ce long week-end férié. Les autorités cherchaient lundi à confirmer le nombre exact de victimes, parmi lesquelles des enfants, ainsi que leur identité.

"Les premières informations font état de la présence de huit passagers et membres d'équipage au total à bord des deux avions (...) A ce stade, on estime qu'il n'y a aucun survivant", soulignent dans un communiqué les services du shérif du comté de Kootenai. Les épaves ont coulé et se trouvent à présent à une quarantaine de mètres de fond, précisent les services du shérif, qui ont pu les localiser à l'aide de sonars. Une enquête des autorités de sûreté du transport aérien a été ouverte pour élucider les circonstances de l'accident